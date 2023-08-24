Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сколько Дзюба зарабатывает в минуту

24 Августа 2023 • 13:00 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
27.08 20:00

С февраля 2023 года Артём Дзюба защищает цвета московского «Локомотива». Опытный форвард ударно провёл вторую часть прошлого сезона, что позволило ему получить новый контракт. Согласно информации из прессы, без учёта бонусных выплат Дзюба зарабатывает 120 миллионов рублей в год. Таким образом, Артём зарабатывает примерно:

- 10 млн рублей в месяц;

- 328 767 рублей в день;

- 13 699 рублей в час;

- 228,31 рубля в минуту;

- 3,8 рубля в секунду.

Добавим, что на днях Артём Дзюба отпраздновал свой 35-й день рождения. Футболист «Локомотива» даже показал подарки, которые получил. Последние матчи он пропустил из-за повреждения.

Сколько Роналду зарабатывает в минуту

​Сколько Месси зарабатывает в минуту

​Сколько Неймар зарабатывает в минуту

Реклама


Сколько Мбаппе зарабатывает в минуту

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
13:00 · Россия. Премьер-лига
Сколько Дзюба зарабатывает в минуту
12:51 · Россия. Премьер-лига
Личка отреагировал на новость, что Давид Сильва будет наставником Захаряна
12:46 · Россия. Премьер-лига
Чистяков вернулся в общую группу «Зенита»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника «Сан-Паулу» Нестора высказался об интересе к игроку со стороны «Зенита»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Абаскаль немного поплыл»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Сейчас только профессиональный футбол»
12:16 · Кубок России
Капитан 2DROTS высказался о победе над «Муромом»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Алип — о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»: «Он заслужил попасть в европейский клуб»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил игру «Динамо» на старте сезона-2023/24
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Келвена высказался об интересе ЦСКА к бразильскому футболисту
11:19 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «В Чехии никто не критиковал Ярошика за его работу в России»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Жамалетдинов — о словах Деспотовича про Слуцкого: «Кто-то молчит, а кто-то не боится сказать правду»
10:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Андреев продлил контракт с «Родиной», но текущий сезон проведёт на правах аренды в «Шиннике»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Жамалетдинов: «Пока мне прямо не скажут, что в ЦСКА меня больше не ждут, я буду верить»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита»: «У «Спартака» сильнейшая атака в РПЛ»
Все новости
Рекомендуем