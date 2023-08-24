Сколько Дзюба зарабатывает в минуту

С февраля 2023 года Артём Дзюба защищает цвета московского «Локомотива». Опытный форвард ударно провёл вторую часть прошлого сезона, что позволило ему получить новый контракт. Согласно информации из прессы, без учёта бонусных выплат Дзюба зарабатывает 120 миллионов рублей в год. Таким образом, Артём зарабатывает примерно:

- 10 млн рублей в месяц;

- 328 767 рублей в день;

- 13 699 рублей в час;

- 228,31 рубля в минуту;

- 3,8 рубля в секунду.

Добавим, что на днях Артём Дзюба отпраздновал свой 35-й день рождения. Футболист «Локомотива» даже показал подарки, которые получил. Последние матчи он пропустил из-за повреждения.

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