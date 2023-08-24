Личка отреагировал на новость, что Давид Сильва будет наставником Захаряна

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал известие о том, что бывший полузащитник сборной Испании Давид Сильва может стать ментором российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Это супер. Для Арсена это мечта. Давид хорошо выступал в «Валенсии», потом пришел в «Манчестер Сити», выиграл там много трофеев. Это было бы супер!» - приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. Он заключил с клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на шесть лет. Арсен может дебютировать за команду в матче третьего тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».