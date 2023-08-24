Чистяков вернулся в общую группу «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков вернулся к тренировкам в общей группе команды в преддверии поединка против екатеринбургского «Урала» в шестом туре Премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты «Матч ТВ».

Напомним, что футболист получил повреждение в матче с «Ростовом», из-за чего пропустил несколько поединков.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Дмитрий провел два матча, не отметившись результативными действиями.

Поединок «Зенита» против «Урала» пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.