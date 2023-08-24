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Денис Попов – о Карраскале и Федотове: «Бывает, люди не сходятся с характерами» эксклюзив

24 Августа 2023 • 12:44 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением насчёт ожидаемого перехода колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля из «армейского» клуба в московское «Динамо».

- Это уже второй футболист, который покидает ЦСКА и переходит в другой московский клуб. У Карраскаля были проблемы с тренером? Я не могу однозначно сказать, я не был свидетелем их взаимоотношений. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Ничего страшного, это рабочий процесс. Такое бывает, что люди не сходятся характерами или по каким-то профессиональным моментам, поэтому тут нельзя сказать, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Может, ЦСКА не команда Карраскаля или Федотов не его тренер. «Динамо» тоже хороший клуб. Посмотрим, как Карраскаль проявит себя там.

- Медина в «Спартаке», Карраскаль собирается в «Динамо». Получается, игроки уходят из ЦСКА в клубы-конкуренты.

- Если рассуждать с точки зрения болельщиков, то да. А если с профессиональной точки зрения, то по-другому. У футболистов обычно нет такого, что это клуб-конкурент, и я туда не пойду.

- А сам ЦСКА не усиливает ли своих конкурентов?

- Спорный вопрос. Другой вопрос, кто теперь в ЦСКА придёт.

- Давила пришёл.

- Посмотрим, насколько он усилит команду и насколько он сможет заменить тех футболистов, которые ушли.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Владимир Федотов Денис Попов РПЛ Хорхе Карраскаль
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