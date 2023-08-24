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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Амельченко: «ЦСКА разочаровывает, и я большего ожидал от «Локомотива» эксклюзив

24 Августа 2023 • 12:43 Комментировать

Бывший вратарь ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер вратарей «Славии» из Мозыря Антон Амельченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими впечатлениями от пяти стартовых туров чемпионата России.

- Неожиданно забуксовал «Зенит», но это обусловлено тем, что они лишились лидеров. Думаю, дальше всё устаканится и в команде появятся новые футболисты, которые, возможно в том сезоне были на вторых ролях. Конечно, будут и приобретения у «Зенита» зимой, если ситуация того потребует. «Урал» вторую часть прошлого сезона после прихода Ганчаренко выглядел очень неплохо, а сейчас они сохранили состав и будут хорошей боевой командой. Мне кажется, очевидно, что «Краснодар» должен идти в лидерах. Его подбор игроков и интенсивный футбол даёт свои плоды. «Спартак» недисциплинирован в защите, а крепкая оборона – это залог успеха. ЦСКА пока немного разочаровывает, но мне кажется, что у них была не лучшая селекция. Собственно, им не хватает человеческого резерва. Я ожидал большего от «Локомотива». По-хорошему, пять туров – это вроде бы маленькая дистанция, но думаю, что многим руководителям она уже дала пищу для размышлений и действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Чемпионат России Антон Амельченко РПЛ
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