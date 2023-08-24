Агент полузащитника «Сан-Паулу» Нестора высказался об интересе к игроку со стороны «Зенита»

Агент полузащитника бразильского «Сан-Паулу» Родриго Нестора Десио Барман высказался об интересе к игроку со стороны питерского «Зенита».

«В это трансферное окно Родриго останется в «Сан-Паулу», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт 27-летнего футболиста с «Сан-Паулу» рассчитан до 28 февраля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Нестор принял участие в 41 игре во всех турнирах, в которых смог отметиться лишь одним забитым мячом и шестью результативными передачами партнёрам по команде.