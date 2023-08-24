Ловчев: «Абаскаль немного поплыл»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскаля после домашнего поражения от петербургского «Зенита» (1:3) в рамках пятого тура Премьер-лиги.

«То, что я увидел в этом матче, характеризует стратегическую слабость Абаскаля. При этом он продолжает учиться. Он лучший тренер «Спартака» за последние годы. Просто Гильермо немного поплыл», - написал Ловчев в своем канале в «Телеграме».

По итогам пяти туров чемпионата России «красно-белые» с девятью баллами занимают шестое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Абаскаля сыграют с грозненским «Ахматом» 26 августа на «Открытие Банк Арене».