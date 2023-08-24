Гогниев: «Сейчас только профессиональный футбол»

Российский специалист Спартак Гогниев высказался о своём будущем.

Наставник отметил, что на данный момент не общался ни с одним из клубов Российской премьер-лиги и думает только о профессиональном футболе.

«Может ли меня заинтересовать предложение от клуба из медиалиги? На данный момент только профессиональный футбол», - приводит слова Гогниева Sport24.

Последним клубом Гогниева были подмосковные «Химки», с которыми он прекратил сотрудничество в апреле нынешнего года.

Ранее 42-летний специалист руководил «Спартаком» и «Аланией» из Владикавказа.