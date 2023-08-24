Алип — о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»: «Он заслужил попасть в европейский клуб»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о переходе своего партнёра по национальной команде Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

Напомним, 25-летний Зайнутдинов перешёл в турецкий клуб из ЦСКА нынешним летом за 4,5 миллиона евро.

«Он себя здорово показал в РПЛ и заслужил попадание в европейский клуб. В Турции хороший чемпионат, «Бешикташ» там один из лучших клубов. Верю, что у Бахи всё получится», — цитируют Алипа «Известия».

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл за ЦСКА пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В двух турах текущего розыгрыша чемпионата Турции «Бешикташ» набрал четыре очка и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда из Стамбула проведёт 28 августа против клуба «Адана Демирспор». Начало — в 21:00 по московскому времени.