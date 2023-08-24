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Силкин оценил игру «Динамо» на старте сезона-2023/24

24 Августа 2023 • 12:05 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о старте столичного клуба в сезоне-2023/24.

Специалист отметил, что с большим уважением относится к наставнику «бело-голубых» Марцелу Личке, так как он один из немногих зарубежных тренеров, который свободно говорит на русском языке.

«Решающая игра была против «Зенита», он ее и выиграл. Команда показывает неплохой футбол. Думаю, дальше будет только лучше. Главное, чтобы руководство клуба дало ему поработать», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После пяти туров РПЛ «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
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