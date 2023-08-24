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Агент Келвена высказался об интересе ЦСКА к бразильскому футболисту

24 Августа 2023 • 11:52 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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25.08 17:30

Джулиано Бертолуччи, агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена, отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что московский клуб уже сделал предложение о покупке 22-летнего футболиста. Также интерес к Келвену проявляет «Бенфика».

«Могу лишь сказать, что на текущий момент мы не определились с будущим клубом Келвена. У нас есть несколько вариантов, в том числе и из России. Я не могу пока вам сказать больше», — приводит слова агента Metaratings.

В составе «Атлетико Паранаэнсе» Келвен провёл в общей сложности 164 матча, в которых забил семь голов и отдал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого бразильца в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Атлетико Паранаэнсе трансферы футбола - лето 2023 Джулиано Бертолуччи Келвен
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