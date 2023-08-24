Петржела: «В Чехии никто не критиковал Ярошика за его работу в России»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о том, как в Чехии отнеслись к уходу Иржи Ярошика с поста наставника «Оренбурга».

По словам Петржелы, никто не критиковал 45-летнего специалиста за его работу в России.

«Не было совершенно никакого негатива к Иржи, никто его не критиковал за работу в России. Все писали о том, что он ушёл из «Оренбурга» по личным причинам и больше ничего», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что в пяти турах текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» под руководством Ярошика набрал одно очко и сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.