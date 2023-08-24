В официальном телеграм-канале московского «Динамо» опубликован музыкальный ролик, посвященный трансферу мексиканского полузащитника Луиса Чавеса. В нем исполняется композиция Por que necesito el sol, которая является кавером песни Люси Чеботиной «Солнце Монако».

«Музыка для хорошего настроения - ставьте на репит и наслаждайтесь в ожидании важного события», - говорится в публикации столичного клуба в социальных сетях.

Чавес в ближайшее время должен заключить контракт с «Динамо».

В шестом туре «Динамо» на выезде встретится с казанским «Рубином». Матч состоится в субботу, 26 августа. По итогам пяти туров «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.