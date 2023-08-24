Жамалетдинов — о словах Деспотовича про Слуцкого: «Кто-то молчит, а кто-то не боится сказать правду»

Бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий сейчас за «Волгарь», отреагировал на слова Джордже Деспотовича об экс-главном тренере «армейцев» Леониде Слуцком.

Напомним, ранее сербский футболист, выступавший под руководством Слуцкого за казанский «Рубин», раскритиковал российского тренера за его отношение к своим подопечным.

«Наверное, у него были основания так говорить — не думаю, что он соврал. Просто кто-то молчит, а кто-то не боится сказать правду», — приводит слова Жамалетдинова Sport24.

Отметим, что помимо ЦСКА и «Рубина» Слуцкий также возглавлял английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и национальную сборную России. В настоящий момент 52-летний специалист находится без клуба.