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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему Карпин – реальный претендент на смену Абаскаля

24 Августа 2023 • 14:00 Комментировать (1)

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин неуверенно начал сезон-2023/24 в команде с юга России. «Жёлто-синие» после пяти туров находятся лишь на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему Карпин может уйти из «Ростова», и почему это будет «Спартак».

Фактор Федуна

54-летний Карпин начал карьеру главного тренера весной 2009 года в «Спартаке». В то время главным в команде был Леонид Федун, параллельно же у тренера был конфликт с «любимчиком» – нападающим Артёмом Дзюбой. Об этом не раз заявлял Алексей Сафонов – на тот момент агент футболиста.

До того как начать тренировать, Валерий Георгиевич проработал на посту генерального директора «красно-белых» с 2008 по 2012 год. А в 2014 году Федун сказал, что Карпин потратил на трансферы 250 млн евро, а продал футболистов на 87 млн. В общем, Карпин делал так, как считал нужным, и покупал тех, против кого был сам Федун.

Однако крылатой фразой бывшего владельца «Спартака» стало высказывание про то, что после прихода Карпина бюджет команды и расходы выросли в три раза, а результата не было. Окончательно Федун добил специалиста, назвав его «сбитым лётчиком, который не даёт результата».

Результаты «Ростова» и «Спартака»

У команды с юга России в последние сезоны совсем не вяжется в плане финансов. «Ростов» растерял практически всех (не практически, а всех!) легионеров, и тут вопрос не столько в нежелании работать с ними, сколько в их зарплатах и общении с ними. Карпин, который работал в «Спартаке» и тратил сотни миллионов, пусть и на посту генерального директора, теперь не может себе такое позволить. Команда в прошлом сезоне выжала максимум из тех футболистов, что были в распоряжении тренера. В начале этого сезона уже не видно той самой идеи, мысли, которая сможет принести приблизительно такой же результат, как в прошлом сезоне.

На «Спартак» с Абаскалем в преддверии старта сезона давались большие авансы. Однако уже после победы над «Рубином» ветераны «красно-белых» не излучали особую радость, хотя команда шла в группе лидеров. В следующем туре стало понятно, почему Гладилин, Мостовой и другие не находили слов, чтобы похвалить «Спартак» за победы на старте. Уже в четвёртом туре последовало поражение от крепкого «Урала», а затем от «Зенита» – и вот кресло под Абаскалем зашаталось.

У «Спартака» в начале этого сезона также не просматриваются шансы на то, что команда будет только прибавлять в обороне. Наоборот, каждый матч – это пропущенные голы даже не от сильных команд.

Почему же Карпин может вернуться в «Спартак»?

Если вернуться к фактору Федуна, то понятно было, что при нём в клубе Карпин ни за что бы не пришёл, да и такая фигура, как Федун, не позволила бы. Однако сейчас ничто не мешает возвращению тренера в клуб. Там Карпин начинал как игрок, как тренер, можно говорить, что дорожка протоптана. Ведь трудно представить его в условном «Локомотиве» или «Краснодаре». Ведь так?

Вариант с Европой тоже маловероятен. Российских футболистов никто не ждёт, хотя «Реал Сосьедад» стал исключением, но своих тренеров там предостаточно. Логика возвращения Карпина в том, что «Спартак» позволит ему приобретать тех игроков, которые ему нужны. В «Ростове» же приобретаются те, кого клуб может себе позволить.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Леонид Федун РПЛ
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Комментарии (1)
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Kirolnic
24 Августа 2023 в 14:05
Странная статья.
Оно конечно, оно логично, вроде бы и не было, и вдруг, на тебе, пожалуйста...
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