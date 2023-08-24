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Жамалетдинов: «Пока мне прямо не скажут, что в ЦСКА меня больше не ждут, я буду верить»

24 Августа 2023 • 10:06 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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25.08 17:30

Бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий сейчас за «Волгарь», признался, что ещё надеется на возможное возвращение в московский клуб.

26-летний футболист считает, что если он будет показывать серьёзные результаты, то сможет вернуться в ЦСКА, как это ранее сделал другой нападающий Антон Заболотный.  

«Верю в то, что у меня получится вернуться в клуб, который я люблю. Пока мне прямо не скажут, что в ЦСКА меня больше не ждут, я буду верить», — цитирует Жамалетдинова Sport24.

В текущем сезоне Жамалетдинов провёл за «Волгарь» пять матчей, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает бывшего нападающего молодёжной сборной России в 300 тысяч евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Волгарь Тимур Жамалетдинов
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