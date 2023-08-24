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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита»: «У «Спартака» сильнейшая атака в РПЛ»

24 Августа 2023 • 09:59 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о составе московского «Спартака». В прошлый уик-энд «сине-бело-голубые» победили «красно-белых» на выезде со счетом 3:1.

«У «Спартака» очень сильный состав, особенно группа атаки. Атака вообще сильнейшая в чемпионате. Тем приятней, что мы мало что дали им создать», - передает слова футболиста издание «Известия».

После пяти туров чемпионата России петербургский коллектив набрал десять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Сергея Семака сыграют против екатеринбургского «Урала» 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Нуралы Алип
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