Игрок «Зенита»: «У «Спартака» сильнейшая атака в РПЛ»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о составе московского «Спартака». В прошлый уик-энд «сине-бело-голубые» победили «красно-белых» на выезде со счетом 3:1.

«У «Спартака» очень сильный состав, особенно группа атаки. Атака вообще сильнейшая в чемпионате. Тем приятней, что мы мало что дали им создать», - передает слова футболиста издание «Известия».

После пяти туров чемпионата России петербургский коллектив набрал десять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Сергея Семака сыграют против екатеринбургского «Урала» 26 августа.