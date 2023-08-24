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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА нацелился на бразильского защитника

24 Августа 2023 • 09:52 Комментировать

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвен имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Российской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей сообщила журналистка Моника Вилела.

Согласно данным источника, в услугах 22-летнего южноамериканца заинтересован московский ЦСКА. «Армейцы» сделали первое предложение по трансферу футболиста. Конкурентом ЦСКА в борьбе за Келвена называется лиссабонская «Бенфика».

Защитник выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Атлетико Паранаэнсе трансферы футбола - лето 2023 Келвен
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