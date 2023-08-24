ЦСКА нацелился на бразильского защитника

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвен имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Российской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей сообщила журналистка Моника Вилела.

Согласно данным источника, в услугах 22-летнего южноамериканца заинтересован московский ЦСКА. «Армейцы» сделали первое предложение по трансферу футболиста. Конкурентом ЦСКА в борьбе за Келвена называется лиссабонская «Бенфика».

Защитник выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в семь миллионов евро.