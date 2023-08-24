Бальбуэна: «Был бы рад сыграть в составе сборной Парагвая против России»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна признался, что хотел бы сыграть за сборную Парагвая в товарищеском матче против национальной команды России.

По мнению Бальбуэны, в ближайшее время будет непросто организовать такую встречу, так как Парагваю предстоит принять участие в отборочных матчах к чемпионату мира. Однако защитник не исключил, что в будущем такая игра может состояться.

«В сентябре, октябре и ноябре у Парагвая игры отбора к чемпионату мира. Если будет время и возможности, то почему нет? Был бы рад сыграть в составе своей сборной против России», — приводит слова Бальбуэны Sport24.

После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 26 августа против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.