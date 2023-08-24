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Новый тренер «Оренбурга»: «Я вызов принял, постараемся улучшить всё, что можно»

24 Августа 2023 • 09:46 Комментировать

Испанский специалист Давид Деограсия, который на днях занял пост главного тренера «Оренбурга», высказался насчет своего назначения.

«Тренер должен быть готов управлять командой. После проделанной мной работы клуб решил предоставить мне эту возможность. Я вызов принял, постараемся улучшить все, что можно», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

У руля команды Деограсия сменил чешского специалиста Иржи Ярошика. После пяти туров «Оренбург» с одним очком замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. В следующем матче клуб на своем домашнем стадионе примет столичный ЦСКА. Встреча состоится 25 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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