Главный тренер «Балтики» Игнашевич: «В РПЛ нужно какое-то время, чтобы адаптироваться»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что калининградской команде нужно время на адаптацию для того, чтобы футболисты могли чувствовать себя спокойнее и лучше реализовывали свои голевые возможности.

«Ребята много работают над реализацией. Понятное дело, что в этой лиге нужно какое-то время, чтобы адаптироваться. Чтобы не оказываться в ситуации, когда находишься у ворот соперника, а у тебя пульс за 200», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

В пяти турах РПЛ «Балтика» набрала три очка и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Игнашевича проведёт 27 августа против «Крыльев Советов». Начало — в 17:30 по московскому времени.