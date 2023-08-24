Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер «Балтики» Игнашевич: «В РПЛ нужно какое-то время, чтобы адаптироваться»

24 Августа 2023 • 09:37 Комментировать
Крылья Советов
...
Балтика
27.08 17:30

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что калининградской команде нужно время на адаптацию для того, чтобы футболисты могли чувствовать себя спокойнее и лучше реализовывали свои голевые возможности.

«Ребята много работают над реализацией. Понятное дело, что в этой лиге нужно какое-то время, чтобы адаптироваться. Чтобы не оказываться в ситуации, когда находишься у ворот соперника, а у тебя пульс за 200», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

В пяти турах РПЛ «Балтика» набрала три очка и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Игнашевича проведёт 27 августа против «Крыльев Советов». Начало — в 17:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ БАЛТИКА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
09:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита»: «У «Спартака» сильнейшая атака в РПЛ»
09:52 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нацелился на бразильского защитника
09:52 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Был бы рад сыграть в составе сборной Парагвая против России»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Новый тренер «Оренбурга»: «Я вызов принял, постараемся улучшить всё, что можно»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Балтики» Игнашевич: «В РПЛ нужно какое-то время, чтобы адаптироваться»
09:23 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» объяснили выбор нового тренера
09:18 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «В любой момент готов усилить любую команду»
08:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новичок «СКА-Хабаровска» Чавара: «Меня с Левандовски объединяет то, что мы можем забить гол в любой ситуации» видео
08:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «У «Спартака» один из лучших составов в РПЛ»
08:08 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв: «У Карраскаля ничего не получится в «Динамо»
07:35 · Россия. Премьер-лига
Алип оценил перспективы Кузяева в чемпионате Франции
23 Августа
23:56 · Кубок России
Главный тренер 2DROTS назвал цели на Кубок России после второго раунда
23:10 · Россия. Премьер-лига
Жамалетдинов: «Никогда не забуду похвалу Василия Березуцкого после победного гола «Бенфике»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Нерес согласился на переход в «Зенит» слухи
22:51 · Кубок России
Игрок 2DROTS Ослоновский назвал цели на Кубок России
Все новости
Рекомендуем