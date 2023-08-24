В «Оренбурге» объяснили выбор нового тренера

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», высказался о назначении испанца Давида Деограсии на пост главного тренера команды.

«Давид - понятный вариант, то есть он видел эту команду в прошлом сезоне, как она играет, понимает её возможности и проблемы. Давид знаком с командой достаточно хорошо», - приводятся слова Андреева в телеграм-канале клуба.

У руля «Оренбурга» Деограсия сменил чешского специалиста Иржи Ярошика. После пяти проведенных туров чемпионата России команда набрала всего одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.