Дзюба отметил юбилей: самоудовлетворение, длинный язык и другие ассоциации с футболистом

Артём Дзюба отметил своё 35-летие. На протяжении всей карьеры воспитанник московского «Спартака» доказывал свою состоятельность. В последнее время дела у Дзюбы на футбольном поле клеятся не очень. Что стало тому виной? Быть может, обилие неприятных историй, которые преследуют игрока? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о самых неприятных ситуациях, в которые вляпывался Артём Дзюба.

Посыл журналиста

Дзюба в этом сезоне принял участие в трёх матчах чемпионата России, в которых забил один гол. На игру против «Крыльев Советов» заявлен не был по причине повреждения, но всё равно влип в историю. Можно ли было пройти мимо журналиста и просто молча сесть в автомобиль? Конечно, можно. Но не всё так просто у Артёма. Наказание в виде дисквалификации на два матча и 50 тысяч рублей штрафа не заставило себя ждать.

Острый на язык

Язык – настоящий враг Дзюбы. Форвард «Локомотива» никогда лишний раз не промолчит, ну а как только начал развивать свой талант шоумена вместе с Леонидом Слуцким, то его поведение стало вызывать ещё больше вопросов.

Зачастую шутки или просто фразы Дзюбы безобидны. «Тренеришка» Эмери впоследствии выиграл не один трофей, «так себе тренер» Манчини – чемпионат Европы, болельщики, которых Артём критиковал достаточно часто, боготворили своего кумира на домашнем чемпионате мира, партнёры прощали безобидные шутки. Мог колкими и ёмкими фразами описать игру, а иногда лишнего сказать про наставников. Однако не всегда всё ограничивалось фразами.

Вор и предатель

И если бы Дзюба только говорил! Зачастую он делает странные вещи. В 2009 году Дзюба попал под подозрение в воровстве у своих одноклубников по «Спартаку». Валерий Карпин, будучи тогда генеральным директором клуба, отправил Артёма в аренду в «Томь». В 2014-м Дзюба наговорил лишнего о Валерии Георгиевиче, а встреча в одном из отелей чуть не завершилась рукопашной. Закрыть этот конфликт удалось лишь в 2021-м.

Очевидно, что задержаться в «Спартаке» надолго Дзюбе было сложно. Но его переход в стан главного соперника – питерский «Зенит» – наделал ещё больше шуму! Заработную плату уровня Халка «красно-белые» обеспечить своему лидеру не смогли, поэтому громкий трансфер, притянувший к себе много внимания, состоялся. Ну чем не предатель?

Но и в «Зените» Дзюба не мог спокойно делать свою работу. Зачем нужно было пристраиваться в раздевалке сзади к Азмуну? Надевать костюм Дэдпула на награждении? Ответы на эти вопросы вряд ли даст даже сам Артём.

«Дзюбить»

Одна из самых известных историй с Артёмом Дзюбой не только всколыхнула всю общественность, но и добавила новое слово в отечественный словарь. И если бы «дзюбить» получилось только раз! История со слитыми фотографиями Артёма и видео интимного характера всплывала и впоследствии, но привлечь к себе такого же внимания уже не смогла.

Любовные истории

И при всём этом Дзюба семейный человек. Его жена простила ему не только видео, но и роман с Марией Орзул. Муж телеведущей был иного мнения: последовал долгий бракоразводный процесс и нежелание даже слышать фамилию Дзюбы.

Любопытно, что и свою жену Дзюба отбил у экс-одноклубника Ивана Комиссарова. Трое детей и регулярные прощения – символ настоящей любви или невероятного терпения?

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Геройские усы

Артём Дзюба стал национальным героем на домашнем чемпионате мира-2018. Однако этого могло и не быть. Не попав в состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017, Дзюба вместе с Александром Кокориным совершил жест, напоминавший усы Черчесова. В сборную форвард был вызван перед самым мундиалем, а на главный турнир в своей карьере ехал в роли запасного.

Уже став капитаном национальной команды Дзюба поссорился с Александром Соболевым. Причина ссоры – Кокорин. Соболев высказался о том, что неплохо было бы поддержать Александра после его известной истории «со стулом». Именно так поступают настоящие друзья. В итоге самого же Соболева не вызывали в сборную по причине нежелания конфликта с её капитаном.

Карьера Дзюбы делала несколько резких витков, но куда чаще фамилия форварда фигурировала в различных странных историях. Сложно спорить с тем, что Артём с невероятной лёгкостью впутывается в неприятные истории, которые сам же может придумать на ровном месте. Однако уровень его игры не вызывает сомнений, что подтверждается количеством забитых мячей.

Интересно узнать, что вы думаете о грехах Дзюбы и его неоспоримой фигуре в российском футболе?

Лучшие бомбардиры чемпионата России в истории

Игрок Мячи Артём Дзюба 156 Олег Веретенников 140 Александр Кержаков 139 Дмитрий Кириченко 129 Дмитрий Лоськов 120

Константин Лицин