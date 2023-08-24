Глушаков: «В любой момент готов усилить любую команду»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, находящийся сейчас без клуба, высказался о своём будущем.

По словам 36-летнего футболиста, он намерен продолжить профессиональную игровую карьеру. Глушаков рассказал, что тренируется по два раза в день, поэтому сейчас он находится в хорошем игровом тонусе.

«Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе — и всё. Играю со всеми, с кем можно, по вечерам в футбол. Иногда получается и три раза в день! Бегаю также с тренером по физической подготовке. В любой момент готов усилить любую команду», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, последней командой Глушакова был «Пари НН», который он покинул нынешним летом. В прошлом сезоне опытный полузащитник провёл за нижегородский клуб девять матчей, в которых забил один гол.