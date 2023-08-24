Агент Барбоза: «У «Спартака» один из лучших составов в РПЛ»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался касательно летних трансферов московского «Спартака». Ряды «народной команды» пополнили Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук и Срджан Бабич.

«В команду пришли хорошие футболисты. Думаю, все точно усилили команду. У «Спартака» один из лучших составов в лиге. Они способны побороться за чемпионство в этом сезоне», - передает слова португальца «РБ Спорт».

В последнем матче спартаковцы потерпели домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:3. По итогам пяти туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке команда Гильермо Абаскаля встретится с грозненским «Ахматом»