Ветеран ЦСКА Пономарёв: «У Карраскаля ничего не получится в «Динамо»

Ветеран сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о назревающем переходе полузащитника «армейцев» Хорхе Карраскаля в столичное «Динамо».

«Он ставил себя выше других. Карраскаль таким образом расслаблял всю команду. Он стал хуже играть. Пускай попробует себя в «Динамо», но у него там ничего не получится», - передает Betonmobile.ru слова эксперта.

Ранее сообщалось, что 25-летний колумбийский полузащитник на этой неделе пройдет медицинское обследование в «Динамо».

За ЦСКА Хорхе выступает с 2022 года. В общей сложности он провел за «армейцев 47 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.