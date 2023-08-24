Алип оценил перспективы Кузяева в чемпионате Франции

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип оценил перспективы бывшего одноклубника Далера Кузяева в чемпионате Франции. Этим летом российский полузащитник присоединился к «Гавру».

«Два тура прошло - Далер оба раза играл с первых минут. Сейчас еще и гол забил. Так постепенно еще освоится на новом месте и будет лучше играть. Верю, что заиграет во Франции», - передает слова футболиста издание «Известия».

Далер заключил с французским клубом контракт на два года. Он перешел в команду на правах свободного агента. 30-летний россиянин провел в Лиге 1 две встречи и забил один мяч.