Жамалетдинов: «Никогда не забуду похвалу Василия Березуцкого после победного гола «Бенфике»

Бывший футболист столичного ЦСКА Тимур Жамалетдинов вспомнил позитивные моменты, связанные с легендами «армейцев».

«Никогда не забуду похвалу Васи Березуцкого после моего победного гола «Бенфике». Мы стояли в душе, и он тогда сказал очень приятные слова. Игнашевич тоже говорил много хорошего после моего дубля «Уфе», — рассказал Жамалетдинов в интервью изданию Sport24. По его воспоминаниям, Игорь Акинфеев всегда держал команду в тонусе во время матчей, также отметив сложное поведение Алана Дзагоева, который мог завестись на ровном месте при плохом настроении.

Напомним, что в текущем сезоне 26-летний Жамалетдинов играет за астраханский «Волгарь». В пяти матчах Тимур стал автором трёх забитых голов.