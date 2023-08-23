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Жамалетдинов: «Никогда не забуду похвалу Василия Березуцкого после победного гола «Бенфике»

23 Августа 2023 • 23:10 Комментировать
Оренбург
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ЦСКА Москва
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25.08 17:30

Бывший футболист столичного ЦСКА Тимур Жамалетдинов вспомнил позитивные моменты, связанные с легендами «армейцев».

«Никогда не забуду похвалу Васи Березуцкого после моего победного гола «Бенфике». Мы стояли в душе, и он тогда сказал очень приятные слова. Игнашевич тоже говорил много хорошего после моего дубля «Уфе», — рассказал Жамалетдинов в интервью изданию Sport24. По его воспоминаниям, Игорь Акинфеев всегда держал команду в тонусе во время матчей, также отметив сложное поведение Алана Дзагоева, который мог завестись на ровном месте при плохом настроении.

Напомним, что в текущем сезоне 26-летний Жамалетдинов играет за астраханский «Волгарь». В пяти матчах Тимур стал автором трёх забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Василий Березуцкий Алан Дзагоев Тимур Жамалетдинов
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