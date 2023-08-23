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Нерес согласился на переход в «Зенит» слухи

23 Августа 2023 • 22:59 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Бразильский нападающий «Бенфики» Давид Нерес выразил готовность переехать в петербургский «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», руководство «сине-бело-голубых» достигло соглашения с игроком «орлов», который прежде, по информации португальских СМИ, отказывался от переезда в Россию.

Сообщается, что для совершения трансфера клубам необходимо договориться о стоимости сделки, поскольку «Зенит» не планирует переплачивать за экс-фоврарда «Аякса» и бразильской сборной. Ранее появились данные, «сине-бело-голубые» готовы предложить «Бенфике» за трансфер Нереса 45 миллионов евро.

Напомним, что Давид выступает за «орлов» с 2022 года, забив 12 голов в 48 матчах прошлого сезона и выиграв португальский чемпионат. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Зенит Давид Нерес трансферы футбола - лето 2023
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