Бразильский нападающий «Бенфики» Давид Нерес выразил готовность переехать в петербургский «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», руководство «сине-бело-голубых» достигло соглашения с игроком «орлов», который прежде, по информации португальских СМИ, отказывался от переезда в Россию.

Сообщается, что для совершения трансфера клубам необходимо договориться о стоимости сделки, поскольку «Зенит» не планирует переплачивать за экс-фоврарда «Аякса» и бразильской сборной. Ранее появились данные, «сине-бело-голубые» готовы предложить «Бенфике» за трансфер Нереса 45 миллионов евро.

Напомним, что Давид выступает за «орлов» с 2022 года, забив 12 голов в 48 матчах прошлого сезона и выиграв португальский чемпионат. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 25 миллионов евро.