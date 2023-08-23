Пуцко: В РПЛ уровень выше, чем в Первой лиге

Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко сравнил уровень Российской премьер-лиги и Первой лиги.

«Конечно, в РПЛ уровень выше. Но со всеми можно играть, побеждать, набирать очки. Будем стараться это делать в следующих матчах», — заявил экс-футболист «Ахмата» и «Уфы», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что после пяти туров Премьер-лиги «Балтика» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав всего три очка. Следующим соперником калининградцев в воскресенье, 27 августа, станут «Крылья Советов».