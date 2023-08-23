Маричаль оценил работу Лички во главе «Динамо»

Защитник столичного «Динамо» Николас Маричаль высказался об изменениях под руководством Марцела Лички.

«У Лички есть чёткая идея, что мы должны делать. Каждый знает, как он должен действовать на поле. Атмосфера изменилась в нужную сторону, нам этого не хватало», — заявил уругвайский футболист «бело-голубых», чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Николаса, в «Динамо» сейчас очень хорошая атмосфера.

Напомним, что Маричаль выступает в футболке московского коллектива с 2022 года, перейдя из местного «Насьоналя». «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после пяти туров, набрав 10 очков.