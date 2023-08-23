​Канчельскис не видит сходств между Абаскалем и Гвардиолой

На прошлых выходных «Спартак» проиграл «Зениту» (1:3) в матче пятого тура чемпионата России. Многие эксперты выразили мнение, что рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль ошибся с составом. Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на слова о том, что Хосеп Гвардиола в своё время тоже допускал тренерские ошибки в важных матчах.

«Не смешите меня. У Абаскаля и Гвардиолы из общего - только гражданство. Их даже некорректно в одном предложении ставить, никаких сходств не вижу», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 26 августа – против «Ахмата» на своём поле.