Бальбуэна: «Мы с Мединой друзья в жизни, но не на поле»

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о дружбе с другим парагвайским легионером РПЛ – Хесусом Мединой. Этим летом он перебрался из ЦСКА – в «Спартак».

«Надеюсь, хороший сезон у него будет, пожелаю ему всего наилучшего. Мы друзья, однако во время матча перестаем ими быть. Играл против него много раз, ничего не менялось», - рассказывает Бальбуэна «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Бальбуэна вернулся в Россию перед начало текущего сезона. Ранее он выступал в «Коринтиансе».

Ранее латиноамериканский легионер сравнил АПЛ с РПЛ. В Англии он выступал некоторый период карьеры за «Вест Хэм».