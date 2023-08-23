Зделар рассказал, почему отпраздновал свадьбу в России

Сербский легионер ЦСКА Саша Зделар рассказал, почему решил отпраздновать собственную свадьбу в России.

«Город для свадьбы был очевиден — Москва. Скоро я буду отцом, у меня будет мальчик. Родится он тоже в столице России. Мы абсолютно не боялись играть свадьбу в Москве», - говорит Зделар Sport24, добавив, что ему и его семье абсолютно комфортно в России.

Напомним, Зделар является игроком столичного ЦСКА с июля 2022 года. Он перебрался в московский клуб из белградского «Партизана».

В текущем сезоне сыграл в шести матчах в составе своей команды, не отметившись результативными действиями.