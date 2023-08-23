Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар рассказал, почему отпраздновал свадьбу в России

23 Августа 2023 • 20:54 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
1 4.10 X 4.05 2 1.78
25.08 17:30

Сербский легионер ЦСКА Саша Зделар рассказал, почему решил отпраздновать собственную свадьбу в России.

«Город для свадьбы был очевиден — Москва. Скоро я буду отцом, у меня будет мальчик. Родится он тоже в столице России. Мы абсолютно не боялись играть свадьбу в Москве», - говорит Зделар Sport24, добавив, что ему и его семье абсолютно комфортно в России.

Напомним, Зделар является игроком столичного ЦСКА с июля 2022 года. Он перебрался в московский клуб из белградского «Партизана».

В текущем сезоне сыграл в шести матчах в составе своей команды, не отметившись результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
22:18 · Кубок России
Белоруков прокомментировал победу над «Звездой»
22:04 · Кубок России
Дмитрий Комбаров прокомментировал вылет «Звезды» из Кубка России
21:46 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: В РПЛ уровень выше, чем в Первой лиге
21:41 · Россия. Премьер-лига
Маричаль оценил работу Лички во главе «Динамо»
21:35 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис не видит сходств между Абаскалем и Гвардиолой
21:26 · Кубок России
Колыванов назвал особенность матчей против медийных команд
21:21 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин оценил игру Вендела в матче со «Спартаком»
21:12 · Кубок России
С кем медийный 2DROTS сыграет на следующей стадии Кубка России
21:05 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Мы с Мединой друзья в жизни, но не на поле»
21:00 · Кубок России
2DROTS прошли «Муром», забив три мяча
20:54 · Россия. Премьер-лига
Зделар рассказал, почему отпраздновал свадьбу в России
20:39 · Кубок России
В матче Кубка России с участием 2DROTS пришлось менять арбитра
20:29 · Россия. Премьер-лига
Барбоза считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство
20:22 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал главные качества Осинькина
19:56 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: У Игнашевича ко всем повышенные требования
Все новости
Рекомендуем