Барбоза считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» провел хорошую работу на рынке. Думаю, все точно усилили команду. Теперь им нужно время, чтобы сыграться. У «Спартака» один из лучших составов в лиге. Они способны побороться за чемпионство», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков за пять туров.

В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Ахматом». Игра шестого тура РПЛ состоится 26 августа. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.