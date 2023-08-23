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Костанца назвал главные качества Осинькина

23 Августа 2023 • 20:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Балтика
27.08 17:30

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал главные достоинства наставника его команды Игоря Осинькина.

«Он не только очень крутой тренер, но и очень приятный человек. Осинькин показывает много видео, чтобы показать, чего именно он хочет. И старается перенести это на поле. Я думаю, это одно из лучших его качеств. Тренер все время старается сделать нас лучше», - рассказывает футболист «Матч ТВ».

После пяти туров нового сезона РПЛ «Крылья» идут в турнирной таблице на седьмом месте. В активе команды семь набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Фернандо Костанца
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