Костанца назвал главные качества Осинькина

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал главные достоинства наставника его команды Игоря Осинькина.

«Он не только очень крутой тренер, но и очень приятный человек. Осинькин показывает много видео, чтобы показать, чего именно он хочет. И старается перенести это на поле. Я думаю, это одно из лучших его качеств. Тренер все время старается сделать нас лучше», - рассказывает футболист «Матч ТВ».

После пяти туров нового сезона РПЛ «Крылья» идут в турнирной таблице на седьмом месте. В активе команды семь набранных очков.