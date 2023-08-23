Пуцко: У Игнашевича ко всем повышенные требования

Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко рассказал о требованиях наставника команды Сергея Игнашевича к футболистам.

«У Сергея Николаевича ко всем требования повышенные. Понятно, что есть какие-то нюансы, которые он может рассказать. Всё-таки у Игнашевича богатый опыт игровой карьеры», — заявил защитник «Балтики», чьи слова приводит «Матч ТВ». Пуцко отметил, что всегда прислушивается к советам Игнашевича, поскольку интересно общаться с футболистом, который столько лет выступал на высочайшем уровне.

Напомним, что после пяти матчей «Балтика» находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав три очка. Сергей Игнашевич возглавил калининградцев в октябре 2021 года и вывел «Балтику» из Первой лиги в элитный дивизион.