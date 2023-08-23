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Нигматуллин: «Спартак» пока не может научиться играть с «Зенитом»

23 Августа 2023 • 19:37 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Ахмат
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26.08 19:30

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о проблемах «красно-белых» в текущем сезоне.

«Сейчас у «Спартака» был шикарный старт, но сразу были видны большие проблемы в обороне. Скажем так, большие – для решения серьезных задач. И «Спартак» пока не может научиться играть с «Зенитом», не боясь соперника», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что поражение «Спартака» от «Зенита» стало не только тренерским, но и командным.

После пяти стартовых туров «красно-белые» находятся на шестом месте в чемпионате России, пополнив свою копилку девятью очками.

В последнее время некоторые эксперты отправляли в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, однако ранее появилась информация, что клуб полностью доверяет испанскому специалисту и не ищет ему замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин
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Комментарии (1)
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TEREX
23 Августа 2023 в 20:06
шыкарный старт абыргавшы аутсайдираф..)) как толька пашли сурёзнаи каманды сразу жытка абасрамшы..)) ну ни чо..абас..каль научит их ..)) ромбам пайдуть фпирёт..ударным питаком..))
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