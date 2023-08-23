Нигматуллин: «Спартак» пока не может научиться играть с «Зенитом»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о проблемах «красно-белых» в текущем сезоне.

«Сейчас у «Спартака» был шикарный старт, но сразу были видны большие проблемы в обороне. Скажем так, большие – для решения серьезных задач. И «Спартак» пока не может научиться играть с «Зенитом», не боясь соперника», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что поражение «Спартака» от «Зенита» стало не только тренерским, но и командным.

После пяти стартовых туров «красно-белые» находятся на шестом месте в чемпионате России, пополнив свою копилку девятью очками.

В последнее время некоторые эксперты отправляли в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, однако ранее появилась информация, что клуб полностью доверяет испанскому специалисту и не ищет ему замену.