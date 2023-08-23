Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов проведёт текущий сезон в московской «Родине». Об этом «красно-белые» сообщили на своем официальном сайте.

Помимо этого, пресс-служба «Спартака» рассказала, что 21-летний хавбек подписал новый контракт с клубом.

«Родина» получает право выкупа трансфера Шильцова. Желаем Косте успехов в новой команде!» — говорится в сообщении «красно-белых».

За основную команду «Спартака» Шильцов принял участие только в одном матче, в котором провел на поле 17 минут и не отметился голевыми действиями. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в «Пари НН».