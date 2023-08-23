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​Агент исключает уход Лаксальта из «Динамо» эксклюзив

23 Августа 2023 • 19:19 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Агент Ариэль Красоуски, который работает с защитником «Динамо» Диего Лаксальтом, дал комментарий насчёт слухов о будущем игрока. В прессе сообщалось, что интерес к 30-летнему уругвайцу проявляет «Дженоа».

«Диего сейчас очень хорош. Если и есть интерес от «Дженоа», то потому что он играл там, и его прекрасно помнят. На данный момент нет речи о переходе, его всё устраивает в «Динамо», - сказал Красоуски сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Диего Лаксальта в 2,5 миллиона евро. За «Динамо» футболист выступает с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Динамо Москва Диего Лаксальт Ариэль Красоуски
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