Агент Ариэль Красоуски, который работает с защитником «Динамо» Диего Лаксальтом, дал комментарий насчёт слухов о будущем игрока. В прессе сообщалось, что интерес к 30-летнему уругвайцу проявляет «Дженоа».

«Диего сейчас очень хорош. Если и есть интерес от «Дженоа», то потому что он играл там, и его прекрасно помнят. На данный момент нет речи о переходе, его всё устраивает в «Динамо», - сказал Красоуски сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Диего Лаксальта в 2,5 миллиона евро. За «Динамо» футболист выступает с лета 2021 года.