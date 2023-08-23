В ПАОКе до последнего будут ждать британской визы для Оздоева

В греческом ПАОКе рассказали, что ждать дедлайна о выдаче британской визы российскому хавбеку Магомеду Оздоеву будут до последнего момента – а именно утра четверга.

«Мы ждем разрешения ситуации. Будем ждать до последнего момента, до завтрашнего утра», - цитирует «Спорт-Экспресс» представителей пресс-службы ПАОКа.

Напомним, что завтра в рамках Лиги конференций УЕФА ПАОК отправится в Шотландию на игру с местным клубом «Хартс». Оздоев до сих пор не может получить визу в Великобританию, которая нужна ему для попадания в страну.

Ранее на ситуацию отреагировали в УЕФА.