Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дорский: «Гогниев — продолжение атакующей философии для «Оренбурга»

23 Августа 2023 • 19:16 Комментировать (1)
Оренбург
...
ЦСКА Москва
1 4.05 X 4.00 2 1.80
25.08 17:30

Известный журналист Александр Дорский высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в «Оренбург».

«Гогниев — продолжение атакующей философии для «Оренбурга». Летом уже говорили о его подписании. Почему сейчас «Оренбургу» не вернуться к этому вопросу?» — приводит слова Дорского телеграм-канал «Это футбол, брат!».

Последним местом работы 42-летнего Гогниева были подмосковные «Химки», в которых он работал с сентября 2022 по апрель 2023 года. Кроме того, Гогниев возглавлял «Аланию» и владикавказский «Спартак».

На данный момент российский специалист находится в статусе свободного агента.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Гогниев Оренбург Александр Дорский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
23 Августа 2023 в 19:48
Он же неадекватный. Его вряд ли возьмут. Есть наверное интересней варианты…
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
20:22 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал главные качества Осинькина
19:56 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: У Игнашевича ко всем повышенные требования
19:49 · Кубок России
Колыванов — об игре против медийных команд: «Никакого давления нет»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Надеюсь, что приобретение Бабича пойдёт «Спартаку» на пользу»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Спартак» пока не может научиться играть с «Зенитом» 1
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Родина» арендовала полузащитника «Спартака» официально
19:24 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»
19:18 · Россия. Премьер-лига
В ПАОКе до последнего будут ждать британской визы для Оздоева 1
19:16 · Россия. Премьер-лига
Дорский: «Гогниев — продолжение атакующей философии для «Оренбурга» 1
19:12 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Спартаку» нужна стабильность в результатах
19:06 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Зенит» был наголову сильнее «Спартака» 3
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Широков высказался о работе Кононова в «Сатурне»
18:42 · Россия. Премьер-лига
В «Дженоа» отреагировали на информацию об интересе к Лаксальту
18:40 · Россия. Премьер-лига
«Его поведение на бровке вызывает вопросы»: Канчельскис раскритиковал Абаскаля 8
18:34 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал ошибкой покупку Бальде «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем