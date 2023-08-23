Дорский: «Гогниев — продолжение атакующей философии для «Оренбурга»

Известный журналист Александр Дорский высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в «Оренбург».

«Гогниев — продолжение атакующей философии для «Оренбурга». Летом уже говорили о его подписании. Почему сейчас «Оренбургу» не вернуться к этому вопросу?» — приводит слова Дорского телеграм-канал «Это футбол, брат!».

Последним местом работы 42-летнего Гогниева были подмосковные «Химки», в которых он работал с сентября 2022 по апрель 2023 года. Кроме того, Гогниев возглавлял «Аланию» и владикавказский «Спартак».

На данный момент российский специалист находится в статусе свободного агента.