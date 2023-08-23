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«Динамо» не продаст Лаксальта слухи

23 Августа 2023 • 18:51 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт не покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, на данный момент «Динамо» не получало никаких предложений по 30-летнему уругвайцу. По данным источника, «бело-голубые» не продадут Лаксальта, даже если клуб получит официальный запрос на его трансфер. Отмечается, что Лаксальт является ключевым игроком для главного тренера «Динамо» Марцела Лички, который стал его использовать на позиции опорного хавбека.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Дженоа», однако в итальянском клубе оперативно опровергли данную информацию.

Контракт Лаксальта с «Динамо» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 млн евро.

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Динамо Москва Диего Лаксальт трансферы футбола - лето 2023
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