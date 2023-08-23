Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Дженоа» отреагировали на информацию об интересе к Лаксальту

23 Августа 2023 • 18:42 Комментировать
Лацио
...
Дженоа
27.08 21:45

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини высказался о возможном подписании защитника столичного «Динамо» Диего Лаксальта.

«Это неправда, полностью! Мы не заинтересованы в Лаксальте», — приводит слова функционера Sport24.

Ранее появилась информация, что итальянская команда готова предложить «Динамо» два миллиона евро плюс бонусы за 30-летнего уругвайца.

В текущем сезоне Лаксальт появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

26 августа «Динамо» встретится с «Рубином» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Начало игры — в 17:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Динамо Москва Диего Лаксальт трансферы футбола - лето 2023 Марко Оттолини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО ДЖЕНОА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
20:22 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал главные качества Осинькина
19:56 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: У Игнашевича ко всем повышенные требования
19:49 · Кубок России
Колыванов — об игре против медийных команд: «Никакого давления нет»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Надеюсь, что приобретение Бабича пойдёт «Спартаку» на пользу»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Спартак» пока не может научиться играть с «Зенитом» 1
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Родина» арендовала полузащитника «Спартака» официально
19:24 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»
19:18 · Россия. Премьер-лига
В ПАОКе до последнего будут ждать британской визы для Оздоева 1
19:16 · Россия. Премьер-лига
Дорский: «Гогниев — продолжение атакующей философии для «Оренбурга» 1
19:12 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Спартаку» нужна стабильность в результатах
19:06 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Зенит» был наголову сильнее «Спартака» 3
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Широков высказался о работе Кононова в «Сатурне»
18:42 · Россия. Премьер-лига
В «Дженоа» отреагировали на информацию об интересе к Лаксальту
18:40 · Россия. Премьер-лига
«Его поведение на бровке вызывает вопросы»: Канчельскис раскритиковал Абаскаля 8
18:34 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал ошибкой покупку Бальде «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем