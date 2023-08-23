В «Дженоа» отреагировали на информацию об интересе к Лаксальту

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини высказался о возможном подписании защитника столичного «Динамо» Диего Лаксальта.

«Это неправда, полностью! Мы не заинтересованы в Лаксальте», — приводит слова функционера Sport24.

Ранее появилась информация, что итальянская команда готова предложить «Динамо» два миллиона евро плюс бонусы за 30-летнего уругвайца.

В текущем сезоне Лаксальт появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

26 августа «Динамо» встретится с «Рубином» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Начало игры — в 17:30 по мск.