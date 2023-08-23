«Его поведение на бровке вызывает вопросы»: Канчельскис раскритиковал Абаскаля

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и заверил, что в этом сезоне от «красно-белых» при молодом тренере не стоит ждать чудес.

«Он пытается казаться загадочнее, чем есть на самом деле. Отсюда и эксперименты с составом в важных матчах. Поведение на бровке поля тоже иногда вызывает вопросы, я светлых перспектив у «Спартака» в сезоне не вижу», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в минувшие выходные «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне, уступив в принципиальном дерби «Зениту» - 1:3.

«Гвардиола тоже ошибался с составом в ключевых матчах? Не смешите меня, из общего у них двоих лишь гражданство», - добавил Канчельскис.