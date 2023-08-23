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«Его поведение на бровке вызывает вопросы»: Канчельскис раскритиковал Абаскаля

23 Августа 2023 • 18:40 Комментировать (8)
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и заверил, что в этом сезоне от «красно-белых» при молодом тренере не стоит ждать чудес.

«Он пытается казаться загадочнее, чем есть на самом деле. Отсюда и эксперименты с составом в важных матчах. Поведение на бровке поля тоже иногда вызывает вопросы, я светлых перспектив у «Спартака» в сезоне не вижу», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в минувшие выходные «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне, уступив в принципиальном дерби «Зениту» - 1:3.

«Гвардиола тоже ошибался с составом в ключевых матчах? Не смешите меня, из общего у них двоих лишь гражданство», - добавил Канчельскис.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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TEREX
23 Августа 2023 в 19:26
та ни трогайти вы фсе абас..каля..))пущай спакойна икспириминтираваит с мясам..)) вдрух чо дастойная палучица..)) энта жы ни фсё сразу..и ни так быстра..ис тухлава мяса сделать каклету..)) дйти иму время..пущай калдуит..))
ингерман
23 Августа 2023 в 19:32
ай бро - паточняк про катлету.. ента те самыя каторыя повар-назарыч всем за фуа-гра втюхевал.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
23 Августа 2023 в 19:36
ах ха ха..бро..)) повар та ряжыный аказалси..)) фсем галаву дурил шо он самай настаяшый шэф..)) а на самам дели абычнай сантехник ф свинарники..))
Zenituwka
23 Августа 2023 в 18:54
Я не понимаю чего все так набросились на Абаскаля. Ну поплакался не в тему, ну бывает, молодой пацан ещё, глупый.
ингерман
23 Августа 2023 в 18:54
ай сравнил ... с мизинцем! пепка - ента физручелло.. а абас..аль - физручишка.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
23 Августа 2023 в 19:23
та нее бро..)) абас..каль энта памощник физручилы..)) чо та ты иво вазвысил да нибес..))
ингерман
23 Августа 2023 в 19:26
та не бро ента мы аванецом.. пущай растеть парнишка а тож затюкають крючкахвостыя как тренеришку с балеруном.. кхе-кхе..
TEREX
23 Августа 2023 в 19:28
патачняк..))энти каво хош затюкают сваими питаками..)) и в ромбик закатают..))
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