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Гладилин назвал ошибкой покупку Бальде «Спартаком»

23 Августа 2023 • 18:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нападающем «красно-белых» Кейта Бальде.

«Если есть варианты, куда отдать Бальде, значит надо отдавать. Смысл держать Бальде. Он не усилил команду. Значит, его покупка — ошибка», — цитирует Гладилина портал «РБ Спорт».

Напомним, 28-летний сенегалец перебрался в «Спартак» прошлым летом. В текущем сезоне Бальде принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Бальде составляет 2,5 млн евро.

Ранее агент Бальде заявил, что футболист недоволен своим игровым временем в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Кейта Бальде
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Гладилин назвал ошибкой покупку Бальде «Спартаком»
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