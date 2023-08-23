Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в стан «бело-голубых».

- Думаете, от этого трансфера выиграют все три стороны?

- Сложно ответить на этот вопрос. Видимо, у него сложный характер. Мы не знаем, что произошло между ним и Федотовым. Возможно, случился конфликт. Игрок он в любом случае хороший, а все хорошие игроки с характером.

- С вашей точки зрения Карраскаль похож на Захаряна?

- Нет, они разноплановые футболисты. Карраскаль больше нацелен на игру в атаке, а Захарян классический игрок средней линии. Арсен гораздо лучше отрабатывает в обороне.

- Ждёте, что игра «бело-голубых» изменится с его переходом?

- В ЦСКА он играл на фланге слева, а в «Динамо» сейчас на фланге хорошо выглядит Нгамалё. В последней игре он как раз был лучшим на поле. У Лички может возникнуть дилемма с тем, кого ставить в состав.