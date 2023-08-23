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Абаскаль не покинет «Спартак» — руководство доверяет тренеру слухи

23 Августа 2023 • 18:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет свой пост после поражения от «Зенита» (1:3) в матче пятого тура РПЛ.

Как сообщает Metaratings, боссы «Спартака» полностью доверяют испанскому специалисту и не планируют искать ему замену. При этом источник отмечает, что в сентябре в стане «красно-белых» могут произойти изменения в спортивном блоке.

Напомним, 34-летний Абаскаль стал главным тренером «Спартака» летом прошлого года. По итогам чемпионата России – 2022/23 столичный клуб завоевал бронзовые медали. Контракт специалиста с командой рассчитан до 2025 года.

После пяти туров текущего сезона РПЛ «Спартак» занимает шестое место, набрав девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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