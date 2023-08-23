Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клуб Серии А хочет приобрести у «Динамо» Лаксальта слухи

23 Августа 2023 • 18:17 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт может перебраться в итальянский «Дженоа».

По информации «Спорт-Экспресса», «Дженоа» предлагает «бело-голубым» два миллиона евро за 30-летнего уругвайца. Помимо этого, генуэзцы готовы выплатить российской команде бонусы за достижение определенных результатов.

Напомним, ранее Лаксальт уже играл за «Дженоа» с 2015 по 2018 год. В нынешнем сезоне футболист выступает за «Динамо» на новой для себя позиции опорного полузащитника. В пяти матчах текущей кампании игрок сделал один голевой пас.

Контракт Лаксальта с «Динамо» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 2,5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Динамо Москва Диего Лаксальт трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
18:34 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал ошибкой покупку Бальде «Спартаком»
18:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бабурин назвал нормальным старт «Торпедо» в новом сезоне
18:17 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А хочет приобрести у «Динамо» Лаксальта слухи
17:51 · Россия. Премьер-лига
Будущий новичок «Динамо» Чавес вылетел в Россию 1
17:50 · Россия. Премьер-лига
Осинькин рассказал о состоянии Писарского
17:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Карраскаль будет играть большую роль в «Динамо» 1
17:36 · Россия. Премьер-лига
Угаров: «Урал» займёт десятое место в РПЛ»
17:29 · Россия. Премьер-лига
«Урал» может отобрать очки у «Зенита» — Угаров
17:28 · Россия. Премьер-лига
Влут скоро вернётся в расположение «Урала»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Уровень Вендела оценивать рано»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Смородская — о спаде Писарского: «Дело в человеческих качествах»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в «Спартаке»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Игонин уверен, что «Зенит» обыграет «Урал»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зенит» до сих пор является главным претендентом на чемпионство
16:45 · Россия. Премьер-лига
Мусагалиев — о шутках Дзюбы: Его юмор нужно разглядывать с лупой
Все новости
Рекомендуем