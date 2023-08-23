Защитник «Динамо» Диего Лаксальт может перебраться в итальянский «Дженоа».

По информации «Спорт-Экспресса», «Дженоа» предлагает «бело-голубым» два миллиона евро за 30-летнего уругвайца. Помимо этого, генуэзцы готовы выплатить российской команде бонусы за достижение определенных результатов.

Напомним, ранее Лаксальт уже играл за «Дженоа» с 2015 по 2018 год. В нынешнем сезоне футболист выступает за «Динамо» на новой для себя позиции опорного полузащитника. В пяти матчах текущей кампании игрок сделал один голевой пас.

Контракт Лаксальта с «Динамо» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 2,5 млн евро.