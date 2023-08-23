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Булыкин - о Карраскале: «Иногда в одном клубе игрок - суперзвезда, а в другом не может ничего показать» эксклюзив

23 Августа 2023 • 18:02 Комментировать (1)
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в стан «Динамо».

- С вашей точки зрения все три стороны выиграют от этого трансфера?

- Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать нюансы сделки и понимать, как он может себя показать. Часто бывает такое, что в одном клубе игрок проявляет себя как суперзвезда, а в другом не может ничего показать. Всё покажут время и результаты. Слухов всегда очень много, но часто они далеки от истины. Конечно, если футболиста не отпустить в какой-то клуб, то он начнёт себя не очень чувствовать с точки зрения психологии.

- Стилистически Карраскаль похож на Захаряна?

- Думаю, тут всё зависит от Лички и от его видения игры. Любой игрок может сыграть на любой позиции, тут всё зависит от тренерского штаба.

- С вашей точки зрения «Динамо» нужно усиливать другие позиции?

- Совершенствоваться можно бесконечно, клуб всегда может усиливаться. Конкуренция мотивирует футболистов бороться за попадание в основной состав. Желательно создать конкурентную среду высокого уровня. Большое количество игроков сделает скамейку длиннее, потому что никто не застрахован от травм и усталости на дистанции всего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин Хорхе Карраскаль
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23 Августа 2023 в 18:21
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